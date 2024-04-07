東方日報A1：強制舉報　罰則辣恐淪囚徒　遏虐兒原地踏步

本港《強制舉報虐待兒童條例草案》正在審議，惟罰則持續拗數，保護兒童防虐兒蹉跎多時。當中規定社工、醫生、教師等25類專業人員須舉報嚴重虐兒個案，建議最高罰則為監禁3個月及罰款5萬元，有議員認為刑罰過重，建議剔除監禁刑罰，否則就會提出修正案。不過，有關注兒童的組織認為，這變相會走「回頭路」，憂削弱條例阻嚇力。立法會相關法案委員會去年7月成立，至今舉行了多次會議和公聽會，但仍未就罰則達成共識。勞工及福利局卻耍官腔，未有回應會否免除刑罰，但表示會一併考慮議員意見。

議員黎棟國表示，如專業人士沒有依法舉報，專業範圍內會有規管，畢竟條例初衷是保護兒童，故認為監禁刑罰不對等，應剔除，如當局堅持或將考慮提出修正案。他指已向政府表達相關意見，相信政府正在考慮，有待當局在下次會議上答覆。

他又指，草案舉報門檻列明「專業人員察覺有合理理由懷疑兒童遭受嚴重傷害，或正面對有關風險」，在政策層面上雖無問題，但當有事發生，該如何證明專業人士事先已察覺到這一點，加上「合理理由懷疑」及「相信」等字眼亦是不同概念，故當局必須確保專業人士知悉和明白舉報門檻，譬如應該去到哪一個位就有舉報責任。

不過，防止虐待兒童會總幹事黃翠玲指出，草案經已有免責辯解和法律保障提供，而且草案罰則只是最高刑罰，法庭會按案情評估，作出裁決，認為刑罰上如有疏漏，將大大降低阻嚇力及法例成效，更達不到政策目標，未能為兒童編織全面保護網，社會將要付出很大代價。黃又透露，《強制舉報者指南》綱領將於本月內完成，亦同意指南無法列出所有具體情況，但會爭取完善內容，包括會有具體處理個案的流程表，以供業界參考；而法例實施後首18個月的過渡期內，亦會繼續吸納意見，修改指南內容。

議員狄志遠及江玉歡亦紛指會支持剔除監禁刑罰修正案，狄志遠形容是法案委員會委員的共識，政府亦未有堅決反對，正游說政府主動提出修訂，若沒有議員提出修正案，自己亦會提出；江玉歡則認為罰款已經足夠，毋須有監禁刑罰，當局要相信專業人員的判斷，政府可每兩年作出檢討。

法案委員會本月29日開會，委員會先前預告將在下次會議上逐條審議草案。勞福局表示，會配合立法會審議工作，並在逐條審議階段一併考慮相關意見，並將為強制舉報者提供培訓，擬備指南，協助強制舉報者識別目標個案和減少濫報。

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