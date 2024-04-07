因應AI發展研完善版權條例年內諮詢　專利盒稅務優惠周三首讀

現時使用人工智能(AI)愈來愈普遍，有財金官員指會研究完善《版權條例》，因應AI的最新發展而對版權提供適當保障，並於今年內會進行諮詢。

財金官員今日(7日)在網誌中表示，加強知識產權的保護和貿易，有利本港文化創意產業的發展，助力「中外文化藝術交流中心」的建設，而授權業務是其中一個值得發展的方向，又指貿發局正着手優化「亞洲知識產權交易平台」，加入有關創意產權內容，以推動創意版權交易，促進文藝創意產業化，目標年內試行。

新一份財政預算案中提出多項措施，加快推動香港「區域知識產權貿易中心」的建設，這將與國際創科中心的發展相輔相成。預算案亦提出在香港籌建一所世界知識產權組織的技術與創新支持中心，預計中心投入運作後，可為本地企業和創業者提供與專利相關的優質資訊及服務，協助他們創造、保護、管理和商品化知識產權，並促進知識產權貿易。

香港是亞洲主要的授權活動中心，該官員指不少國際授權商及授權代理商，選擇以香港作為策略基地，拓展亞洲的授權業務。前年香港使用知識產權相關的服務輸出和輸入總值，分別達58億港元和163億港元，較2017年分別增長3%和9%。

政府推出「專利盒」稅務優惠，把專利所產生的合資格利潤的稅率，由現時的16.5%減至5%，以鼓勵各業界積極進行更多研發活動，相關條例草案將於本周三(10日)提交立法會首讀，會爭取早日完成立法工作。

該官員指知識產權署在2021至2023年批出的標準專利註冊每年均超過一萬宗，較之前10年每年的平均註冊量上升逾50%，顯示香港的創科上游生態愈趨蓬勃，知識產權貿易的市場潛力龐大，又 強調鞏固和提升本港知識產權保障制度，以至促進知識產權的管理、商品化和貿易，可讓香港發揮優勢，在整個創科產業鏈中的高增值部分蓬勃發展。