垃圾徵費先行先試指定袋使用率僅2至5成　當局將再了解居民意見

垃圾徵費先行先試實施約一周，環境及生態局局長謝展寰出席節目時表示，首周整體有八至九成參加者願意自取免費指定垃圾袋，但實際使用的就只有兩成至最多五成多，其中以商戶、一般私樓使用率較高，公營房屋及三無大廈就有高有低。他續指，有參戶者反映20公升的袋套在桶裏時不夠長，邊較細小，包的時候較麻煩，亦有意見指廚餘收集點尤其是三無大樓分布很遠。問到8月是否難以如期推行垃圾徵費，謝展寰稱希望先完成先行先試，不想作任何猜測。

謝展寰指出，全港有2,700多個屋苑已設置回收三色桶，連同「綠在區區」，加上八月前每條公屋屋邨都有一個廚餘機，涵蓋全港八、九成人口，認為回收設施勉強足夠，而現時主要考慮是市民能否用起來感到方便。他續指將會進行有系統的調查，以了解做好配套後市民是否願意支持徵費，強調重視政策對民生的影響，以及民意、民心取態。

垃圾徵費是否8月1日實施仍存在變數，現時意見包括如期推行、分階段實施、延期，甚至擱置，謝展寰認為要先分析先行先試的結果，再研究意見的可行性。謝展寰強調，仍然維持2035年堆填區停收生活垃圾的目標，至於會否要建更多焚化爐，則視乎需要，甚至會建更大的焚化爐。他續指另一方向是由資源循環入手，建立綠色產業。有意見則指焚化爐會增加溫室氣體排放，謝展寰稱廢物佔減碳比例相對低、整體佔一成，現有措施已可大幅度減少碳排放，

垃圾徵費討論十多年，實施日期一推再推，現時社會更討論要否擱置，謝展寰重申每個階段政府都小心去做、有大量諮詢，強調不認為當中有誤判，反而認為若能快些推出，快些推行的話，可能對經濟環境改變，可能處理得更好。