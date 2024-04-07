逾80%受訪DSE考生感焦慮　有人月使2000私補仍乏信心

考評局首次批准內地港人子弟學校保送中六生應考今屆文憑試(DSE)，參與考試的學生人數因而增加。有組織早前進行「應屆文憑試考生壓力及升學意向」問卷調查，發現逾60%人表示對文憑試沒有信心；4科核心科目中，近半人表示最擔心英文科。另有逾80%考生因應付文憑試而產生焦慮，當中逾30%出現失眠徵狀，30%心跳加速，甚至有逾20%學生無故哭泣。

對於今屆考評局首次批准內地港人子弟學校保送中六生考文憑試，逾90%受訪者擔心會因考生人數上升令競爭更劇烈。而本年度共有138間內地高校參與招收中學文憑試計劃，惟90%學生表示不會考慮到內地升學。此外，逾60%學生表示有尋找私人補習應付文憑試，當中近39%人指出平均每月花1,000至2,000港元在私人補習上，平均月花2,000元至4,000港元的則佔30%。

應屆DSE考生Daniel表示，每月約花2,000港元尋找私人補習，惟仍對考試沒有信心。他認為成績不僅是數字，更是通往大學的門票，但這份壓力時常讓他感到焦慮，因為機會不多，擔心稍有失誤都可能斷送進入心儀大學的機會。香港教學交流促進協會發言人林栢勤指，應付文憑試時，科技教育能成為考生的有力助手，提高溫習效率，例如可利用數碼學習資源等，幫助減輕考試壓力和提供有趣和互動的學習內容。