長洲賓客人數少　店舖林立無人至　商戶狂呻生意「悲慘」

踏入復活節及清明節假期後的首個周末，新冠疫情期間經常逼爆的長洲已「今非昔比」。在今日(7日)中午時分，長洲人流不多，街道只有數十人，小食店外未見排長龍，只有往返中環的碼頭在船隻靠近時比較熱鬧。各商戶均表示近期人流冷清，更以「悲慘」形容生意下滑；有市民則指買魚蛋毋須排隊「十分輕鬆」。不過有間中北上的北區居民特意前來，笑稱長洲獨特的情意結，仍有其吸引力。

長洲一直是港人熱門的假日消遣好去處，但疫後外遊及北上熱潮下，變得較失色。東網記者今早約11時半到中環碼頭乘船視察，可見碼頭前往離島的人流不多，僅往長洲的5號碼頭外有約30人聚集。約中午12時半抵達後更發現，長洲的旅客較過往周日少，街道顯得十分「寬敞」，未見人群。小食店林立的東灣道同樣門可羅雀，店舖外幾乎沒人排隊，店員在門前百無聊賴地等客，均稱「無客啊」。

住在粉嶺的關女士趁天氣尚算晴朗，放假沒事故特意到長洲一遊，打算四處飲飲食食，「食大魚蛋、食生蠔」，但不打算過夜。她提到平日周末都會在香港四周玩樂，數周才北上一次，主要到大型商場吃喝，例如食串燒、火鍋。關認為長洲仍有其吸引力「未玩厭」，一年仍會來數次，又稱長洲有種獨特的情意結，「始終都是香港人，長洲、大澳都會去」。

居港的台灣人鍾先生表示，原本打算到馬灣挪亞方舟，但錯失船期而改到長洲。他提到，平日多在港消遣，遊南丫島、看博物館等，每年會來長洲兩次，他認為今日人流甚少，四周未見逼爆，買魚蛋亦毋須如上一次要排10分鐘隊，笑言「很舒服、輕鬆」。鍾透露，今日沒有消費預算「鍾意食就食」。

靠近北帝街遊樂場的市況則更差，士多「怡樂坊」負責人傅先生指，最近的生意可用「悲慘」來形容，尤其近日舉行的七人欖球賽，人流湧至香港大球場，導致長洲街道持續冷清，「幾乎整個早上都無生意」。他留意到來港的外國旅客近期大減，沒有機會讓加拿大回流的他展現流利英文；而內地旅客亦減少。傅期望中港兩地政府能開放更多內地個人遊城市，令不止所有港人能北上消費，同時更多內地人能來港旅遊。

鄰近東灣海灘的沙灘用品店負責人郭太一被問到近期的生意情況，即指着貨品大呻「梗係唔好啦」，太陽眼鏡及兒童沙灘用品已不斷減價，仍乏人問津。她坦言在經濟環境差下，近期闊綽的市民或旅客已罕見，不少自備相關用品，不會即場購買，「啲人行過就算」。她又稱，沙灘用品並非必需品，故生意較小食店更差。