本地特色旅遊鼓勵計劃　1600旅行團已登記　73%完成旅程

本地特色旅遊鼓勵計劃由文化古蹟本地遊鼓勵計劃優化而成，今年起接受合資格旅行社申請。截至上月底，已登記行程的旅行團約1,600個，其中約73%已完成旅程並提出申請，若所有文件均符合要求，旅行社可在提出申請後約兩個月至兩個半月獲發鼓勵金。

旅行社負責人胡景豪指，旅遊業現時仍處於恢復期，各地都致力吸引旅客到訪，大灣區不同城市、以至東南亞國家都是香港的競爭對手；而政府推出的鼓勵計劃推動業界發揮創意，加入更多元化的行程，鼓勵金亦有助降低成本，讓本港的旅遊產品更具競爭力。

旅議會總幹事楊淑芬表示，鼓勵計劃推出後，旅行社遞交的行程質素也大幅提升，因為計劃由旅議會負責執行，持牌旅行社若要申請鼓勵金，需要在出團前預先登記行程，並在完成旅程後提出申請，其中深度旅遊類別行程需包含指定景點，至於特色主題旅遊類別，旅議會會審視整個行程設計是否符合主題，再決定是否批出鼓勵金。

鼓勵計劃分為深度旅遊和特色主題旅遊兩個類別。深度旅遊部分，每間旅行社可就其接待的每名參加旅客獲得200港元鼓勵金，至於特色主題旅遊，接待每名旅客則可獲400港元；本地團及入境團在每個類別的鼓勵金名額各有100個。