代購公司大根兔今年2月失聯　涉500苦主300萬元數未找

繼代購公司Choco Cloud Kids結業後，另一間主打售賣不同種類生活用品及代購時尚衣物的公司「Rabbit N Radish 大根兔」，亦被指自去年底開始推出大量限時折扣後，於今年2月中起失聯，不少顧客紛指下單後遲遲未收貨，苦等無期，估計損失金額由數十港元至數十萬港元不等。

有苦主在社交平台Facebook開設群組，至今已有逾500人加入，包括供應商及零售顧客。有苦主稱，該店在今年2月中開始一直無「出貨」，概嘆「自己已幫襯多年，一向都攞到貨，最近一次仲要喺1月先攞到，真係估唔到佢會呃錢」。群組內有不少苦主透露，已分別循執法部門、海關、小額錢債審裁處，以及消委會等方向追討損失。

有苦主向東網透露，指事件涉及苦主暫500人，目前金額總數已高達300萬港元，自己分別先後找消委會、執法部門求助，但獲前者告知因他是供應商，故求助不受理；後者則指他們是長期合作，故不存在詐騙。他又透露，涉事公司老闆兒子為一名律師，並由其教唆老闆如何在結業不用負上責任。

香港海關表示，已接獲相關舉報，現正作出積極跟進，如發現違反《條例》的情況，會採取適當的執法行動。根據《商品說明條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，該商戶即屬「不當地接受付款」，一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁5年。