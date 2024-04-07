長洲下月搶包山　236健兒賽前訓練　最年輕選手望躋身決賽

長洲再次豎立巨型包山竹棚，象徵距離長洲搶包山比賽尚有約1個月，社會復常後第二屆比賽有236人報名，參加者今日(7日)先參與攀爬及防墮安全訓練，並將在下周日(14日)再進行選拔賽。去年因比賽超時而失落包山王及包山后的健兒，今年再度參戰並期望「平安」完成賽事，更有最年輕的選手冀能躋身決賽。

一年一度的長洲太平清醮將在5月中前後舉辦，其中的「搶包山」會在下月16日凌晨零時在長洲北帝廟遊樂場足球場上演。報名參賽人士今日均需先接受攀爬及防墮訓練，才可以進入選拔賽。訓練期間，健兒們輪流攀上包山，大部分人均能成功，包括一名最年輕的女選手。

年僅18歲的抱石運動員林楚穎為最年輕的「搶包山」選手。她表示，自小已開始抱石，親友均支持她成年後參與搶包山比賽，今次獲得教練推薦下報名參賽。首次參與搶包山的她直言有點緊張，稱不太掌握棚架的間距，仍需時多加訓練，但她相信抱石經驗有助通過選拔賽，亦有信心能參與決賽。

去年失落包山王中王的郭嘉明今年再到參賽，笑言這一年過得特別快，對年紀漸大下仍能參賽感到榮幸，心態亦較去年輕鬆，「贏又贏過，輸又輸過，都玩咗咁多年啦！」他透露今年會調整策略，抓緊時間，取得足夠數量的包便下來，以防去年未能在時限內落地而被取消資格的情況重演。他又笑言去年包山王的鍾玉川並非勁敵，反而是一同成長的夥伴，直言「參與第一，比賽第二」。

同樣在去年失落包山后的龔子珊表示，再度參賽重拾熟悉的緊張、刺激感覺。對於過去的勁敵沒有參賽，她稱會以平常心應對，希望以最穩陣的狀態「平平安安」上落包山，確保完成賽事而不被取消資格。對於去年包山的安全鎖扣更改設計被批過緊阻礙發揮，她指今年訓練發現設計已稍有改善，期望能有好表現。至於去年第2度奪得「包山后中后」的黃嘉欣今年因為懷孕未能參賽，但成為活動大使，向參加者分享經驗。對於缺席賽事，她稱無太多不捨，反而能以另一身份參與，期望明年能再戰。