兩少年駕乘綿羊仔元朗任我行　回應稱：你覺得我會怕嗎

社交平台繼上周五(5日)瘋傳兩段兩名白衣少年在零安全裝備下，駕乘「綿羊仔」於元朗街頭穿梳的「車Cam」短片後。昨日(6日)又流出一條新的影片，片中拍攝到兩名衣着一模一樣的少年，駕駛「綿羊仔」在元朗水車館街逆線行駛，並剷上行人路飛馳，罔顧其他路人的安全，駛至黃金中心附近乘客落車，少年繼續駕車離去。

另外，懷疑是駕駛「綿羊仔」的少年，亦在網上回應事件，聲稱「你覺得我會怕嗎？」。他又上載該輛綿羊仔的影片，指稱是「香港首台？」。

上周五的其中一條影片，拍攝時間為同日下午5時39分，在元朗青山公路元朗段往安樂路方向，一名身穿白衣、戴耳機及沒有戴上頭盔的少年駕駛沒有車牌的「綿羊仔」電單車，身後搭載另一沒有戴上頭盔的少年，期間「綿羊仔」至少攝兩次車罅，並在車與路邊欄杆之間的狹窄空隙行駛，駕車少年更數次伸出左腳踏地以保持平衡，其後更衝越紅燈。

另一條短片則顯示拍攝時間為同晚8時32分，白衣少年駕駛「綿羊仔」由元朗教育路往仁樂坊行駛。期間「車Cam」車主目睹少年駕車迎面而至，並在「車Cam」車主座駕的旁邊駛過，幸好後者及時煞車而未有釀成意外。