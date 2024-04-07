7欖完滿結束　球迷大呼不捨大球場　業界指帶動港島酒吧多一半生意

香港國際七人欖球賽今日（7日）舉行最後一日賽事，各項決賽吸引大批觀眾入場，縱然現場有雨亦無減觀眾熱情，氣氛猶如嘉年華。今年是賽事最後一年於大球場舉辦，有球迷為此到場支持，亦有球迷指賽事結束後會到其他地方消費，酒吧業界指賽事帶動港島區酒吧多一半生意。相關官員於社交媒體表示，賽事共吸引超過10萬人次入場。

一連3日於香港大球場舉行的七人欖球賽，今日迎來最後一日賽事，下午時分南看台近乎爆滿，現場雖然有雨，更一度傳出雷聲，仍無阻觀眾熱情歡呼。有球迷表示，有很多朋友從英國及澳洲來港觀賽，亦計劃在觀賽結束後到中環蘭桂坊慶祝盡興。香港酒吧業協會主席錢雋永表示，七欖賽事吸引不少願意花錢的外國遊客，消費力達人均800至1,500港元之間，比內地旅客高達兩三倍，連大球場周邊酒吧生意亦受惠。

今年是七欖最後一年於大球場舉辦，明年起將轉往啟德體育園舉行，有球迷因此特別到場支持，有人坦言認為（七欖）不應該搬去新球場，形容大球場是「七欖的家」；有人則寄望新球場可以做到現時大球場南看台的獨特氣氛；亦有來自日本的新西蘭球迷表示，期待賽事下年移師至啟德時，可享用更新設施。