垃圾徵費問題多　有政黨設小組做研究找「盲點」

垃圾徵費原定今年4月1日實施，惟徵費安排惹起不滿，及後政府把生效日期押後至8月1日，並安排政府部門及樓宇在4月1日先行先試。有議員指其所屬政黨正就垃圾徵費進行研究，預計研究會在5至6月完成，會根據研究結果作為再作政策討論。有黨內人士分析指研究是因為地區反對聲音大，擔心會出現危機，故設小組研究助查找「盲點」。

身兼黨團召集人的議員陳恒鑌表示，該黨內部正就垃圾徵費進行研究，將向各個屆別包括地區、商界、飲食界等收集意見，研究會將在5至6月期間完成。被問及如果研究結果反映社會上大部分人都不支持垃圾徵費，該黨會否因應結果而反對垃圾徵費，他指黨團會根據研究結果再作政策討論。至於會否公開研究報告，他則指要視乎受訪人數是否有足夠的代表性和黨團決定。

據了解，該黨在3月期間開始設立垃圾徵費研究小組，小組成員包括4至5位的議員，包括直選議員和功能界別，相關議員的議員助理亦會協助參與研究工作，該黨的研究部也提供協助。

有黨內人士指該黨一直會就不同議題成立小組進行研究，自1月起垃圾徵費在社會上引起不少的討論，地區又有不少的反對聲音，加上環境及生態局官員在又解說得不清楚，該黨擔心會出現危機，故就該垃圾徵費研究小組。

該人士續指，研究僅為希望為政府查找「盲點」，並提早讓政府知道各行各業存在的「地雷」以盡早處理問題，為政府提供軟着陸方案。