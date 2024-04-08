垃圾徵費計劃仍有疑問　政府挑選區議員收集市民意見

坊間表示政府對垃圾徵費計劃解說不清，政府也指市民對垃圾徵費執行細節仍有疑問，遂於原定於4月1日全面推行的垃圾計劃改為先行先試。有消息指，政府將在每區挑選約2個議員，幫助政府收集市民和機構意見，環保署亦將於明日（9日）向議員解說詳細情況，預計將使用一至兩個星期收集意見。

屯門區有多個商場、院舍被納入先行先試試點，當區區議員葉文斌表示雖然現時居民未有太大意見，但「針唔拮到肉唔知痛」，市民仍需要一段時間才能意識到以及改變習慣。他指政府為更好了解市民意見，將會委託區議員收集當區意見，又指實際上區議員一直有訪問和聽取意見，預期在試行計劃進行到第三個星期時，機構、市民能有更確切的反饋。當區另一議員賴嘉汶表示垃圾徵費開始後，需要一籃子配套，如要有空間存放回收物、人手等，而徵收費用也希望政府有一定津貼，減輕院舍負擔。

柴灣連翠邨亦在試點當中，當區區議員植潔鈴表示居民雖然有積極領取指定袋，但或因復活節及清明節假期，實際使用指定帶的住戶不多，不過她指與環保署接觸後，認為政府並非想「硬性」推行，而是希望提高市民環保意識。