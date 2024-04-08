文憑試開考在即　團體籲溫習重點

中學文憑試(DSE)在周二（9日）開考第一科筆試，而首科主科中國語文卷一及卷二，將於周四（11日）開考，各考生正把握最後衝刺準備應試。學友社學生輔導顧問吳寶城指出，考生溫習進入最後階段，已沒有空間再溫習新的內容，指「不停溫只會令自己更大壓力」，認為考生應專注於溫習重點內容，鞏固知識；同時應留意考生守則，尤其是今年首次要使用手機報到，考生應盡早下載「報到易」並熟習操作。

吳寶城指出，除了溫習的知識之餘，考試當日的表現亦十分重要，考生應要開始調節生理時間表，習慣早上起身做卷的生活，更切忌通頂溫書，不但效率低，更有機會影響到早上應試的表現。

雖然今年是疫後全面復常，但吳提到，考生的壓力不一定比往年低，雖然所有社交距離措施都已取消，但其實疫情對應屆考生，依然有不少影響，特別是應屆考生就讀中三及中四時，正值疫情初期，所以高中課程的基礎或會較弱，尤其當時因疫情要上網課，對自學能力低的學生，追學習進度會較為吃力。

今年通識科被公民與社會發展科取代，而且只計算合格與否，吳寶城認為，單一科計算的確是輕鬆不少，但不少考生亦因而多修一科選修科，變成中、英、數３科主科及3科選修科共6科，所以壓力只是由通識科轉移至選修科上，考生整體的壓力都是相若。

另外，繼中國語文科取消卷四（口試）後，今屆亦取消卷三（聆聽及綜合能力），吳寶城認為，對專注於數理能力佳，理科的學生有一定優勢，但同時卷三相較卷一（閱讀理解）及卷二（寫作）算是中文科裏較為易，過往不少考生亦以卷三來為中文拉分，故對考生而言，考少一份卷，亦不一定是好事。