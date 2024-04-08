收緊申請門檻 電動車「一換一」計劃仍渴市

早前公布的新一份《財政預算案》中，提出延長電動車「一換一」計劃兩年，至2026年3月31日。政府解釋，指延長是為了鼓勵社會更廣泛使用電動車，但同時「收緊」申請門檻，由之前所有電動私家車受惠，改為稅前車價50萬元以下的電動私家車才可受惠。

對於電動車「一換一」計劃，車主只要透過銷毀舊有的汽油私家車，並換購新的電動私家車，即可以獲得首次登記稅寬減，而計劃自實施以來反應熱烈，單在2023年，新登記電動私家車大約有2.8萬輛，涉73.9億元。

計劃原定於今年3月底屆滿，早前公布的預算案提出延長計劃兩年，惟「收緊」申請門檻，由之前所有電動私家車受惠，改為稅前車價50萬元以下的電動私家車才可受惠。同時把登記稅寬減上限由28.75萬元減至17.25萬元，減幅多達40%，即只有車價在27萬元或以下的電動私家車，新購買的車主才能獲得全數寬減首次登記稅。

至於其他種類的電動車，例如電動商用車、電動電單車等的首次登記稅，在未來兩年將會繼續獲得全數豁免。新措施在今年4月1日生效。

翻查資料，截至去年底，本港有超過7.5萬輛電動私家車，佔整體私家車數量約11%，而去年新登記車輛之中，大約有三分之二是電動私家車，稅前車價超過50萬元的電動私家車則屬非主流類別，只佔本港電動車市場的約7%。