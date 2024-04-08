東方日報A1：把關兒戲　元朗劏車場霸農地自肥

政府近年大力推動電動車政策，最新電動車「一換一」計劃延期兩年，亦造就俗稱「劏車場」的拆車場需求急增，有人覷準機會涉違規開設劏車場謀利。本報近日接獲市民舉報，指元朗錦田有人非法改變土地用途，將農地變成拆車場，擺放了多架廢車及大型機器，造成環境及噪音污染等亂象，影響附近居民。規劃署接獲本報轉介後，旋即證實相關車場違反土地用途，同時亦揭發同區另一劏車場違規，已向涉事兩個場所發出強制執行通知書，要求中止有關地點的違例發展。議員及學者均倡部門要主動巡查及執法，又呼籲有意經營劏車場人士需循合法途徑申請改劃，否則一旦被發現違規，則會得不償失。

2018年推出的電動車「一換一」計劃，政府公布延長至2026年3月31日。車主安排拆毀及取消其名下一輛「舊私家車」的登記，然後再以其名義首次登記一輛「替代電動私家車」，而這過程車主需要將車交由俗稱「劏車場」的拆車場處理，過去數年這些場所生意不俗，令劏車場「有利可圖」。除此之外，有人也將舊車變成車輛拆毀證明書（俗稱「劏車紙」）再轉售，因此除了舊車車主可用劏車紙來換取稅務優惠外，沒有舊車的車主，也可暗暗透過代理買劏車紙。而每張劏車紙價格可逾萬元，有價有市，衍生另一項「錢途」。

元朗錦田一帶就是劏車場集中地，惟有市民舉報，近期在八鄉馬鞍崗村有一片原屬農地的空地，被人闢作劏車場，內裏堆積大量待拆廢車，以及大型機械，不但造成擾民的噪音；而場內拆卸車輛時，亦會導致大量機油滲漏，污染土地，該市民直指有人違規改變土地用途，對居民及環境造成不良影響，盼本報伸張正義。

本報就相關地點及規劃用途向規劃署查詢，規劃署證實沒有接獲相關地點有關改劃作拆車場的申請。發言人指，有關地點位於元朗錦田，在《錦田南分區計劃大綱圖》（下稱《大綱圖》）劃為「農業」地帶。根據城規會的法定圖則詞彙釋義，用於把汽車拆毀並留起有用零件的地方屬於「拆車場」用途。根據《大綱圖》的註釋，「拆車場」於「農業」地帶內並不屬於第一欄或第二欄用途，而於任何土地或建築物的臨時用途或發展，如為期不超過3年，須向城規會申請規劃許可。根據紀錄，城規會沒有接獲有關地點的規劃申請。

該署近日派人員到場地視察，發現有關地點存放汽車及汽車零件，屬《城市規劃條例》下的違例發展，已向有關土地擁有人發出強制執行通知書，要求中止有關地點的違例發展，並會繼續跟進個案。

除上述地點之餘，署方在過去一年收到一宗投訴拆車場的個案。該宗個案同樣位於錦田南，規劃監督已向有關土地擁有人發出強制執行通知書，要求中止有關地點的違例發展。目前正在按既定程序監察及跟進該個案。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌坦言，現時政府大力推動電動車，車主將舊車交往劏車場處置，並換取名額去購買電動車的風潮盛行，亦造就拆車場需求大增，不排除有人見有利可圖而非法改劃土地，他建議相關人士必須通過正規申請改劃，否則投資金錢後遭人舉報違規，最終只會得不償失。而負責監管土地用途的部門如規劃署及地政總署，亦應加強主動巡查，同時亦應加強宣傳教育市民，多管齊下方能利政利民。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦指，一換一計劃原意是環保，若政府監管不嚴，讓非法劏車場營運，反而會造成噪音及環境污染，反而變成不環保；故促請有關部門要主動巡查，不要有人投訴才後知後覺，強調有關部門在監管及執法上責無旁貸，發現有人違規，亦應從嚴處理。

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