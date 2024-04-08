東方民調：去年錄近1400案件　施虐多為照顧者

本港去年錄得1,394宗虐兒個案，較前年上升12.3%，主要涉及身體傷害及性侵犯。有防止虐待兒童組織表示，大部分施虐者為家人、父母及照顧者，他們在子女成長過程中遇到困難，未有適切支援；有議員則建議政府增加資源，用作支援家長的情緒健康，並建議盡快立法。

本港去年發生1,394宗虐兒案及兒童網上性誘識案件，身體傷害及性侵犯分別佔698和696宗。約半數案件涉及性侵犯，去年更發生45宗與網上有關的兒童性侵犯個案，按年升逾一成半，大部分受害兒童介乎12至16歲，年齡最小的受害者只有9歲。另外，去年學生受害的網上裸聊勒索案件有443宗，援交騙案亦有456宗。香港虐兒慘劇無日無之，近月屯門一名9個月大女嬰疑遭社區保母虐待；九龍城亦發生母親懷疑虐待稚女事件。

強制舉報虐兒，外國早有先例。於2018年5歲女童「臨臨」遭長期虐待致死，身上驗出百多處傷痕，事件激起社會嘩然，觸發港府思考設立強制舉報機制；2021年再發生轟動全港的「童樂居」虐兒事件，涉及至少40名受害兒童，逾30名職員被起訴。

去年政府終提出《強制舉報虐待兒童條例草案》，建議社工、教師及醫護等25類人士列為「強制舉報者」。不過，立法建議引起業界反彈，當中一大爭議是違者最高可判監3個月，專業人士為免墮入法網，隨時衍生濫報的反效果。

有防止虐待兒童組織指出，根據社署保護兒童資料系統數字顯示，虐兒新呈報個案數字近年有上升趨勢，涉及身體虐待個案佔比最多，大部分施虐者為家人、父母及照顧者，他們在子女成長過程中遇到困難，但未有適切支援，提醒他們可透過社署熱線或向相關機構求助；亦呼籲任何人目擊兒童受到暴力對待，應報案求助。至於小雪兒疑遭社區保母虐待事件，反映社區保母計劃支援完全不到位，有社會人士建議政府及早完成優化及改善，希望提供更多的援助予在職父母。