男子荃灣店舖假意購物騙財　「魔術手」趁找贖擸走500元

男子迅速將500元鈔票摺起抽走(右上黃圈示)，再把它放入褲袋(右下藍圈示)。

荃灣驚現騙徒。有網民在社交平台發放一段1分15秒影片，顯示時間為上周六(6日)下午4時許，一名穿紅衣操普通話男子，在南豐中心一售賣電子產品店舖內選購物品，他從貨架上拿起一件數十元貨品走到收銀處，一邊與女店員講價，一邊從銀包內抽出一張1,000元鈔票付款。

女店員收款後找贖給紅衣男，當男子收回910元找贖的款項後，就當着女店員面前點數；期間，男子一邊口若懸河繼續講價，分散女店員注意，一邊發揮其「魔術手」技巧，把女店員找贖給他那疊鈔票中一張500元鈔票摺起，藏於掌心抽走，手法非常純熟。

男子其後裝作講價不成，退回貨品，但只將410元鈔票交回女店員，再取回原先付款的1,000元鈔票，連同握在掌心內的500鈔票放進褲袋，再走到店舖門口位置查詢其他貨品價格，女店員離開收銀處走到男子身旁繼續招呼他，影片於此結束。

有網友質疑片段真偽，並指女店員應當面點清找贖的金錢。疑似店東則回覆影片絕對真實，稱女店員經驗尚淺，不虞有詐，盼網民不需評論誰對誰錯，只想提醒各商家小心。