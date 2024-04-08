涉於討論區以2百元籲「試吓」太古城斬人　會計女文員判囚3個月

會計女文員涉於去年在一網上討論區發布貼文稱要給他人200港元「試下(吓)今個星期日喺太古城美心集團斬人」。女文員其後被捕，警誡下承認曾發布該貼文，但只是「隨便講下」及「貪得意」。女文員早前經審訊後被裁定1項煽動他人非法及惡意傷害他人罪，今早（8日）被東區裁判法院裁判官何慧嫻判囚3個月。何官直斥被告自私及不負責任，並指其貼文會引致嚴重後果，幸好並沒有造成傷亡。

案發時任會計文員的女被告施小玲，被控1項煽動他人非法及惡意傷害他人罪。裁判官引述被告的精神科醫生報告指，被告沒有精神問題，但在性格上有問題，包括不負責任及自我中心，是次亦因被父母打擾下干犯此罪行。裁判官認為本案罪行性質嚴重，更涉及給予報酬作出暴力行為，故須判處阻嚇性判刑。考慮到被告初犯但經審訊後被定罪，裁判官遂判囚3個月。

被告在早前自辯稱，去年6月14日，她因工作和讀書壓力，父母又在她上網時催促她吃飯，因感到暴躁而於「香港討論區」上發佈涉案貼文，並稱當時只是「開玩笑」及類似惡作劇，她亦沒有打算真的給予200港元。惟裁判官裁決指貼文內容清晰，可見被告經考慮過後才發布，明顯邀請他人作刑事罪行的行為，並非如被告所言「開玩笑」。

案件編號：ESCC 2710/2023