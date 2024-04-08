上水松柏塱村單車婦捱撞亡　家屬冀公眾提供資訊還原真相

上水松柏塱村一名姓黃(68歲)老婦，於上周四(4日)晚上踏單車期間，疑被一輛私家車撞倒跌入路邊坑渠，至翌日早上始被發現，當場證實不治，該輛私家車事後不顧而去。至周五晚上，執法人員成功尋回懷疑涉案車輛，並拘捕肇事的姓陳(39歲)男子。死者家屬今晨(8日)前往富山公眾殮房進行認屍手續，呼籲公眾及駕駛者提供當晚意外資訊、「車Cam」或閉路電視片段以還原事發經過。

死者姓劉女兒情緒仍未能平復，指當日原本相約母親於中午見面，未料於早上接獲噩耗。意外後母親的身份證不知所終，懷疑被撞擊時由身上跌出，再加上連日落雨被雨水沖走，相信已無法尋回，令辦理後事更添困難。

家屬又指，即使現時已將肇事司機繩之以法亦於事無補，母親固然不能復活，現時更希望尋求意外真相。因目前得到的「車Cam」或天眼片段均未有拍下撞擊一刻，家屬對於當時私家車車速、為何能將死者撞飛至坑渠內，以及肇事司機意外後有否落車查看，甚至移動傷者等均仍存有疑團，批評肇事司機「根本唔係正常人」，出事後沒有報案，令母親在坑渠內孤獨一宿，回想仍感心痛。

此外，死者女兒亦透露母親一直以來熱愛大自然，志願亦是於退休後可以與大自然、小動物相處，故多年每日晚上均會到附近食店收集剩菜作狗飯，餵飼附近一帶的流浪狗、野生羊隻等，意外位置正是其每晚必經路段。而家屬早前亦曾顧慮安全問題提醒死者，自責未能成功勸服對方，最終發生憾事。