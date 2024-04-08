李宇軒供稱「重光團隊」曾草擬信函　寄愛爾蘭等地籲中止引渡協議

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（8日）在西九龍法院（暫代高院）續審。偷越邊境12名香港人蛇之一、「香港故事」成員李宇軒續以從犯證人身份作供。李宇軒說，對華政策跨國議會聯盟（下稱「聯盟」）曾開會討論國安法，未幾加拿大便發聲明，中止與港引渡協議。李又同意，「重光團隊」曾草擬信函，寄給愛爾蘭等地 呼籲中止引渡協議。

審訊今日踏入第55日，李宇軒續接受控方主問。李供稱，2020年7月，聯盟開會討論國安法和香港逃犯條例修訂事宜，他當時有份列席，會議出席者包括不同國家的議員，如英國、加拿大、澳洲等。李說，這是聯盟第一次開會討論相關事情，各議員表達對議題的關注及想法。會議結束後不久，加拿大宣布暫停與香港的引渡條約，並禁止向香港出口敏感軍事物資。聯盟同日發Twitter（現稱「X」）貼文，形容這是好消息；「重光團隊」亦發貼文，說感謝加拿大選舉支持香港，並轉發加拿大政府的聲明。

庭上展示多封「重光團隊」署名的電子版信函，收件方是捷克、愛爾蘭及葡萄牙部長，內容提及呼籲上述3個國家，中止與香港的引渡協議。李宇軒說，信函可能是「重光團隊」或英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）傳給他，作為參考或範本，他沒有跟進，也不知道信函有否確實寄出。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022