醫管局急症室擬試行佩戴設備監測維生指數　另有定位功能防走失

去年曾有東區醫院病人在急症室候診期間在殘廁失去知覺，搶救後不治。醫院管理局員工日誌《協力》中提到，天水圍醫院急症室計劃於今個年度內試行精準技術的可佩戴設備，以觀察急症室高風險病人的情況。除了定位功能外，透過相關設備亦可監察高風險病人的維生指數，如心跳和血液含氧量，或是否出現跌倒情況。

而天水圍醫院於去年9月開始，試行利用低功耗藍牙（BLE）技術追蹤高風險病人，醫護人員急症室分流時，會為患認知障礙症、有自殘傾向等高風險病人戴上BLE手帶，可透過系統得悉病人位置，一旦病人離開該指定範圍，便會觸動電子圍欄，護士站的控制台會即時響起警報，當值護士的工作手機亦同時會收到即時訊息，提示病人正離開急症室。

當局亦計劃於全港18間公立醫院急症室陸續應用「無線射頻辨識（RFID）手帶」，並在急症室出入口會安裝感應器，較高風險求診人士佩戴手帶後經過，感應器及護士站的控制台將會同時響起警報，及時提醒注意擅離急症室個案。

瑪麗醫院是其中一間率先試行此項技術的醫院，現時三個出入口均已配備RFID感應器。急症科部門運作經理盧嘉儀指，亦會考慮病人有沒有曾經走失的紀錄、是否獨自求診的長者等。瑪麗醫院急症室今年1月起推行此措施，現時每天平均有兩至三名病人需用上手帶，病人普遍合作，又預料日後會進一步擴展應用至即將落成的新醫院大樓，為住院病人佩戴相關手帶，利用更精準的定位技術實時監測病人位置。