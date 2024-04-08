極地破冰船「雪龍2號」訪港　市民遊客隔岸觀賞

由國家自主設計及建造的極地科學考察破冰船「雪龍2號」，今日(8日)起訪港5日，早上在尖沙咀海運碼頭舉行歡迎儀式。 「雪龍2號」在政府船隻引領下，經鯉魚門進入維多利亞港，鴨靈號、張保仔號、天星小輪等多艘船和漁船加入巡遊，政府飛行服務隊的直升機，向「雪龍2號」低飛致敬，期間亦有3艘拖船和消防船形成水拱門，消防船並噴水歡迎，眾多市民及遊客在岸邊觀賞。

「雪龍2號」訪港籌委會主席馬逢國指，公眾預約登船反應踴躍，開放報名的首兩日已預約爆滿，學校等團體導賞亦都預約爆滿，而大會與政府協商和處理牌照等事宜後，星期三晚上新增無人機表演，主題與「雪龍2號」在南極的任務有關，期望成為香港其中一項盛事，吸引市民認識極地探索。 他期望未來爭取更多國家破冰船來港，將南極探索訊息帶來香港，激勵香港年輕人認識國家成就，有機會參與相關工作。

本身為香港極地研究中心創會主席的「雪龍2號」訪港執委會主席何建宗就指，近日與國家自然資源部官員交流期間，獲對方口頭承諾香港科研人員將來可參與「雪龍號」考察，對方亦歡迎為香港科學家設恒常配額登船參觀，將來亦可參與深海等其他科學研究。

大會預計，晚上在伊利沙伯體育館舉行文藝晚會。而「雪龍2號」的科學家星期二和三將於中文大學出席學術會議，涵蓋生態環境、氣候變化、極地科考等領域；星期三大會亦將安排極地中心的科學家與本港學生進行線上對談，同日晚上8時將安排500架無人機於海運碼頭上空表演，會在維港夜空組成3D「雪龍2號」、企鵝、鯨魚和海獅等南極生物，全長15分鐘。