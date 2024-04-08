Foodpanda子公司前財務總監認吞公款2284萬賭博　判囚7年4個月

Foodpanda子公司前財務總監，於1年間私吞公款約2,284萬港元用作賭博，但最終辭職其後向上司坦承犯案。該前財務總監今（8日）承認2項盜竊罪，被高院暫委法官游德康判囚7年4個月。辯方求情時指被告最初自以為思考出賭波必勝方程式，但最終事與願違，並令他沉迷賭博最終要虧空公款填數。

被告劉家耀（41歲，飲品店文員），承認於2016年10月至2017年11月間，盜取屬於Maidan Limited合共2,883萬港元公款。辯方求情指，被告於2006年畢業於美國密歇根州立大學，並取得會計學士學位，回港後曾於畢馬威會計師事務所任職，並於2010年離職開設餐廳，但8年後餐廳終倒閉。他在經營餐廳期間亦在涉案公司任職，離職後於一間台式飲品店任職文員。

辯方指被告於2014年確診患思覺失調及嚴重抑鬱，在2018年被捕至遭起訴的4年間，承受巨大壓力致精神問題惡化。辯方續指案發時被告自以為找到賭波必勝方程式，最初一度藉此贏錢。惟及後方程式不管用，他遂挪用公款填補賭博損失，並成為病態賭徒。法官判刑指被告案發時為公司財務總監，嚴重違反誠信，他將盜款用於賭博，雖曾嘗試還款，但不足以填補盜款。法官考慮到被告曾還款約599萬港元，略見其悔意，最終判監7年4個月。

案情指被告於2015年加入Foodpanda集團子公司Rocket Food Limited，同年升任財務總監，管有Rocket及另一子公司Maidan Limited的網上銀行戶口密碼等。2017年10月10日被告請辭，翌年初的離職前數天，被告向公司董事總經理坦承過去大半年內曾98次盜用2間子公司銀行帳戶內合共近1800萬港元用於博彩，同日向執法部門投案。被告於被捕後透露贓款主要用於賽馬會博彩活動，另前赴澳賭博4次，輸掉共約100萬港元。調查後證實，被告於2016年10月至2017年11月間，先後171次從Maidan的戶口轉帳共2,883萬港元至他的個人戶口，與此同時他曾16次向Maidan還款共約599萬港元。

案件編號：HCCC 96/2023