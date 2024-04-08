政府推新型工業加速計劃　議員促交代資助企業對港經濟效益

現時本港正進行產業轉型。立法會工商及創新科技事務委員會今日（8日）討論新型工業加速計劃安排。有議員關注申請安排，另有議員要求政府交代當局在資助企業後，企業能為香港產生的經濟價值。

議員洪雯關注「加速計劃」獲批項目下的開支項目，不得接受其他政府資助計劃，以及由公共機構管理的資助計劃資助的要求，問及若企業接受創新及科技基金的屬下基金資助是否不能再申請「加速計劃」。創新科技及工業局局長孫東強調是不能就同樣內容重複申請資助，只要申請資助內容不同即可以申請其他政府資助計劃。

近年政府經常強調要搶人才，議員吳傑莊指新型工業「加速計劃」將以最多約37億港元資助最多100個項目和每所申請企業招聘40名有博士學位的研究人才，關注37億港元是否已計算在2023年施政報告中提到的100億港元加速計劃之中，又要求政府在交代計劃撥款扶助企業後，企業在港產生的經濟價值。

創新科技署署長李國彬回覆稱，「加速計劃」下負擔最多100個項目和每所申請企業招聘40名有博士學位的研究人才約37億元額外開支，並不計入新型工業「加速計劃」的100億港元內。

另一議員吳永嘉則關注負責審批「新型工業化」計劃的評審委員會，在擴充人數後將增加至多少人、委員會會否增加非官方人士，以及當局會否為審批時間制定指標。李國彬回覆指委員會現時有16位成員，預計會增加數名非官方成員。