港現結業潮　行會成員指夜繽紛「有人歡喜有人愁」

近月本港出現大型結業潮。立法會工商及創新科技事務委員會今日（8日）討論支援中小企業措施。有議員問及政府會如何處理結業潮，抑或會推出措施扶持中小企。身兼行政會議成員的議員林健鋒指本港有夜繽紛，但有關項目為「有人歡喜有人愁」，因為部分地方因有舉辦大型活動而搶走其他地方的人。政府強調「我哋唔希望見到大幅度嘅結業潮」，又指拉動本港經濟的「三頭馬車」中的外貿由跌轉升，對本港有3%的經濟增長有信心。

議員梁熙指近日網上有「全港店舖執笠關注組」引起社會關注結業潮，而事實上結業潮，與百分百擔保和還息不還本計劃完結，認為可能會有企業因不看好後市，故選擇結業，問到政府會如何處理結業潮，會讓中小企自然流失，抑或會推出措施扶持，以及目前百分百擔保特惠貸款壞帳率為何，關注如果超過政府在推出時估計的25%，超出的費用是否會由納稅人承擔。

商務及經濟發展局副局長陳百里承認中小企正面臨資金周轉的壓力，所以政府現時推出不少措施，包括延長百分百擔保和還息不還本的安排，「我哋唔希望見到大幅度嘅結業潮」。他又指目前百分百擔保特惠貸款壞帳率為6.8%，當局在推出產品時不看企業的承擔能力，故不能將其壞帳率與一般產品比較。

批發及零售界議員邵家輝指香港全面復常超過一年，惟各行各業步伐不一致，包括飲食業及批發及零售界，因為目前本港酒店價格仍超過2018年水平，加上不少港人北上消費，認為政府需要因應港人北上加強中小企動能，即使港府提出政策支持中小企的資金流，但他相信僅為拖延，政府仍有必要增加遊客數，因為香港人數不能即時由700萬變成900萬，但遊客可以，促政府加強與內地商討放寬個人遊一簽多行和在港購物過關免稅額度。

陳百里指政府一直推動盛事經濟，早前有七人欖球賽，以深水埗光影節，當中光影節更額外帶動3000萬的零售生意，又承諾會積極跟進酒店業和航空業的情況。

林健鋒指本港有夜繽紛，但有關項目為「有人歡喜有人愁」，因為部分地方因有舉辦大型活動而搶走其他地方的人。他重申「有好過無」，但期望政府可以令細小的商戶「可以日日都咁開心」，各項各業都要幫助。

會計界議員黃俊碩關注政府如何資援實體店，問到政府如何為金融機構提供更靈活度處理「Call loan」的問題，擔心在6至8月期間會有倒閉潮。陳百里回覆稱，金管局在3月已採取措施，指如果企業有定期還款，銀行不能隨意「Call loan」，指拉動本港經濟的「三頭馬車」中的外貿由跌轉升，不少業界都對外貿有信心，對本港有3%的經濟增長有信心，又稱當局收到林的意見，承諾會跟進。