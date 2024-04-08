的士業界擬紅的落旗加至32元　跳錶加2毫　行李費加2元

的士業界申請加價，市區的士(紅的)落旗加價5港元、新界的士(綠的)和大嶼山的士(藍的)分別加價4.5港元和6港元，加幅均逾10%；每次跳錶亦建議加0.1至0.2港元。

運輸署向立法會交通事務委員會提交的文件披露，的士業界建議紅的落旗價由27港元加至32港元、綠的和藍的分別由23.5港元和22港元加至28元，平均加幅分別約 17%、15%和12%。

跳錶及行李費亦打算加價，紅綠的跳錶均增加0.2港元，藍的則由第2至20公里加0.1港元、20公里後加0.2港元。紅的同時要求縮減15秒跳錶停車等候時間，由現時的60秒縮短至45秒。

紅綠的業界同時申請每件行李加收1港元至7港元；以及每隻動物或鳥類加收2港元至7港元；藍的業界則擬每件行李加收2港元至8港元；每隻動物或鳥類加收3港元至8港元；以及每程電召預約服務的收費加收3港元至8港元。

署方強調會按照的士收入和營運成本的轉變；在車輛供應、乘客候車時間和乘客對服務的意見等方面在可接受的水平；市民對建議收費的接受程度等考慮的士業界的加價申請。

的士對上一次加價是在2022年7月，所有的士落旗加3港元、短途跳錶加0.2港元、長途加0.1港元。