利用空氣壓縮機走私8400萬黃金往日本　空殼公司男董事被捕

香港海關偵破首宗利用空運貨物大量走私黃金到日本案件，於兩部空氣壓縮機內檢獲146公斤黃金，市值約8,400萬港元，並拘捕一名涉案31歲男子。這是海關有紀錄以來偵破的最大宗走私黃金案，相信今次執法行動瓦解了一個走私黃金集團。

在3月27日凌晨時分，海關機場科人員揀選了一件由香港付運往旦本的空運貨物，該貨物報稱載有兩部空氣壓縮機，共重776公斤。關員打開裝載機器的木箱驗貨時，發現該兩部空氣壓縮機屬於不同壓號，分別為藍色及綠色，其表面相當乾淨兼無明顯改裝痕迹。不過，以X光檢查後發現機器某些位置密度相當高，於是拆開作深入檢查。

關員首先拆開藍色機器的金屬外殼，見其結構複雜及有不同部件，包括摩打、泵和分離器等，遂根據X光影像鎖定密度最高的摩打作檢查，發現其軸心被線圈包圍，該些線圈也被膠紙綑綁在一起，與一般摩打明顯不同。因此關員把摩打齒輪拆開，再將軸心取出，即見金屬片兩側有不尋常膠水痕迹，以鐵錘敲打中間組件有明顯的凹迹，顯示出金屬片材料相當脆弱。在割走金屬片外層的銀色漆油後，內層竟然是金色。

關員懷疑不法分子以黃金鑄造成機器組件方式進行走私，以逃避海關檢查。因此再搜查其他部件，揭發泵的齒輪也是黃金鑄造。其後拆開綠色機器檢查，亦發現相同收藏情況，即是將黃金收藏於摩打及齒輪內進行走私。在跟進調查後，海關於4月3日拘捕一名報稱為一間公司董事的男子，懷疑有人開設一些無實質業務的公司，並透過該些公司委託物流公司把機器經空運寄往日本，一旦成功將該批黃金運往日本，可逃避約840萬港元稅款。

海關相信，不法分子先將大量黃金以高溫溶解，再將液態黃金注入與機器摩打心，及和泵的齒輪、螺桿等一模一樣的模具內。黃金凝回後拆險模具，然後將純黃金的機器配件浸入液態金屬，鍍上一層與鋼一樣顏色的物料，令人以為是鋼的機器配件。完成工序後，不法分子再把這些黃金配件放回機器內作走私。

海關指出，這種鑄造方法相當粗疏，屬土炮鑄造手法，仔細查看可見摩打心、齒輪和螺桿表面上有很多粗糙的地方，加上又凹凸不平，並非正常用鋼鑄造的機器配件。另外因黃金密度相當高，重量比鋼高1.5倍，當關員檢查時亦較易發現有異樣。