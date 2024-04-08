網傳紙匙羹食麵「一用即軟」 環保署實測證浸半小時仍能用

首階段管制即棄膠餐具將於兩周後(22日)實施，多間連鎖食肆相繼轉用非塑膠的替代餐具。近日網上流傳有人試以紙漿餐具食麵浸熱湯後，餐具軟至變形。環境保護署實測多間餐廳的紙漿餐具，發現在一般用餐時間使用下，餐具並無問題，浸一小時後只少許變軟，仍能使用。

環保署透過「大嘥鬼」社交專頁表示，留意到近日有報道及網上評論指紙餐具在熱湯內浸得久會容易變軟，不能使用。署方人員隨即實測幾間連鎖餐廳所提供的紙餐具，以餐具分別吃米線、通心粉、粥及飲朱古力，結果發現所有餐具在半小時後均沒有變軟，與開始時沒有大分別。即使浸湯一小時後，餐具亦只有少許變軟，仍能使用。

署方續指，據其向供應商了解，除了紙漿做的匙羹外，仍有其他物料的選擇，包括有木、竹、甘蔗渣漿、木漿、草漿等。如果需要長時間接觸熱湯或熱水等，一般使用竹木餐具會較為合適，但在一般用餐使用下，紙漿餐具也沒有問題。環保署建議餐廳在選購餐具時，宜根據菜式，選擇適合的餐具，可向供應商查詢，餐具適合的使用溫度及耐熱情況等等。

社交平台近日流傳圖片，有市民在連鎖食肆外賣購買湯粉，使用所提供的紙匙羹吃一半時，匙羹便變軟，質疑餐具是否真的「強化版紙匙羹」。不過，有網民留言質疑圖片真偽，稱其使用紙餐具時並無相似的情況，亦有網民質疑湯粉與紙匙羹都擺放很久「個麵都索晒d湯喎」，亦有網民留言稱自備餐具「最穩陣」。