會否如期實施垃圾徵費　工會指由政府決定　現階段不應判死刑

垃圾徵費應否延期問題，近日又再引起社會關注。有工會認為8月1是否正式實行垃圾徵費要交由政府決定，但現階段不應「判佢（試點）死刑住」，又相信環保與發展不存在「矛盾」。另有議員認為目前討論延期是否言之尚早，但如經試行後發現有問題延期可以作為選項之一。

勞工界議員郭偉強指8月1是否正式實行垃圾徵費要交由政府決定，直言目前大眾去估計8月1是否正式實行垃圾徵費「言之尚早」，雖然目前試點參與率不高，但他相信試點僅開始2星期，可能未來實行一段時間後，鄰里之間或會互相感染，令參與率上升，促「唔好咁早判佢（試點）死刑住」，又建議增加試點和善用6個月的適應期，令全港市民都有機會參與。

至於是否應處理好配套問題才落實垃圾徵費，他相信如果一開始預備定所有配套或會造成浪費資源問題，全球很多多地方都是一邊做一邊增加資源。

被問及有政界人士指香港社會還沒有準備好推行，現階段不適宜推行垃圾收費，建議政府在試行期結束後，重新考慮是否押後或完全停止計劃，郭認為環保與發展不存在「矛盾」，指先行先試參與度越多越好，又擔心如果市民估政府不實施垃圾收費會「留力」，影響試點成效。

另一議員陳穎欣指以往有非謀利機構會逐家逐戶上門鼓勵人做回收，認為如果未來試點參與度一直偏低，政府可參考相關做法，增加市民的參與度，令試點收集到的數據更有意義。議員陸頌雄則建議在鄉郊等地派垃圾膠袋，讓市民熟習垃圾徵費的運作模式，又促免費派發廚餘回收筒，要做好回收要方便大眾，提供要有誘因，同時建議綠在區區專注做回收。

漁農界議員何俊賢同樣認為目前討論延期是否言之尚早，如果目前討論延期就不應花錢做試行，相信現時試點作用讓大眾可了解實際情況，如經試行後發現有問題延期可以作為選項之一。