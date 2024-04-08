有關注劏房組織到政總請願　促當局加強巡查執法

關住聯連同全港劏房居民大聯盟今午到政總請願。(袁志豪攝)

立法會房屋事務委員會開會討論實施分間單位租務管制的進展及現金津貼試行計劃的檢討。關注基層住屋聯席及全港劏房居民大聯盟今午(8日)到政總請願，促請政府強制使用標準書面租約、盡快設立起始租金、加強巡查劏房及執法，以及調整現金津貼試行計劃津貼金額等。

聯席表示，過去有調查反映劏房住戶多數沒有書面租約，普遍面對租期不清晰及無法打釐印情況，難以保障自身權益，故建議政府以修例方式，只要屬於劏房租賃，就不容許口頭租約存在，並必須一致採用標準書面租約，清晰列明業主與租客的權利及責任，包括居住期、水電費攤分方式、打釐印權責等。

聯席又指，劏房租客仍然需要面對業主不同類型的違例行為，包括濫收非指定的雜費，如水電按金、垃圾費等時，沒有向租客出示繳費單副本，惟大多住戶因擔心被迫遷而啞忍，故建議差餉物業估價署應加強執法，增加上門主動巡查次數等。

聯席又提到，現時現金津貼試行計劃的津貼金額，實際上未能有效支援承受高昂租金的不適切居所的住戶，故主張政府應改以差餉物業估價署甲類私人住宅平均平方米租金，以及市區新落成公屋租金平方米租金差額來釐訂津貼金額，舉例按一至二人單位公屋標準設計約14平方米作計算，一人住戶可得4,257港元津貼。