8.1如期推垃圾徵費　議員：只會輸唔會贏

垃圾徵費爭議不絕。有議員直言政府如果在8月1日仍推垃圾徵費「只會輸，唔會贏」，「百分之一嘅贏面都無」，要求政府押後視乎社會情況再作研究推行，不要讓垃圾徵費「拖後腿」影響社會目標拼經濟。另有議員促做好配套安排，直言「如果做唔到呢啲唔該你押後」。

議員管浩鳴直言政府如果在8月1日仍推垃圾徵費「只會輸，唔會贏」，直言現時「百分之一嘅贏面都無」，要求政府押後至少1至2年， 視乎社會情況再作研究推行，重申政府在推行政策時要顧及「天時地理人和」，惟目前明顯不是時機，社會回收配套，和試點數目不足，而且試點又不是強制要求市民參與，認為成效已大打折扣，加上現時社會目標為拼經濟，垃圾徵費影響人數眾多，促不要讓垃圾徵費「拖後腿」，坦言推行垃圾徵「唔係好急啫」，應逐步逐步推行，環保要從教育、配套等入手。

對於身兼行政會議成員、碳中和及可持續發展委員會主席林正財指「唔好諗一吓子就做到100分，可能做到60分、70分，至少用一兩年時間讓市民習慣及不斷進步」，管浩鳴認為立法正式推行後只有違法與不違法，並沒有做到60分70分的情況，又相信即使押後實行垃圾徵費亦不涉管治威信，因為管治威信並不代表政府要強行去做，促政府從善如流。

另一議員李鎮強則要求政府先做好配套，例如將街市、商場等地方的購物膠袋納入指定袋，以及做好綠在區區的配套，直言「如果做唔到呢啲唔該你押後」。