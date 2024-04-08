議員指過半劣質劏房戶無輪候公屋　關注當局善後工作

立法會房屋事務委員會今午(8日)開會，討論實施分間單位租務管制的進展。有議員表示過半劏房戶現時無申請公屋，質問當局取代劣質劏房的同時，該如何安置他們；亦有議員關注在租管條例下所衍生的口頭租約，以及地產代理管理等問題。

議員洪雯表示，當局成立解決劏房問題工作組，目標是取代惡劣劏房，惟在該類劏房下，往往有很多經濟條件最弱、甚或不是香港人正居住，加上有數據顯示，當中過半人並未有輪候公屋，故根本沒有資格申請簡約公屋、過渡性房屋等，關注當局如何處理該批居民。

議員謝偉銓則引述當局稱租管檢控數字會持續上升，不解若租管條例出現成效，為何有關數字會不跌反升；又指現時業主多數以口頭租約安排租賃，且標準租約範本亦過於深奧，令一眾劏房戶難以理解；此外，由於劏房戶多透過地產代理進行租、續約，故亦關注監管問題。

房屋局副局長戴尚誠強調，近期檢控數字一直上升是有成效，但最終目標是希望業主可跟從租管條例安排租賃。口頭租約方面，他指按照條例規定，業主需於達成協議後36日內，將協議內容書面化並給予租客。而房屋局亦有與地產代理監管局進行協調，在2022年租管條例生效時已發出執業通告，如違反通告內細則或會被紀律處分，當中已有1宗個案成立。