港大研究破醫學界迷思　證妊娠糖尿病與過度活躍症無直接關係

香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系系主任黃志基帶領的國際研究團隊，透過一項長達20年的縱向研究，分析了來自本港、台灣、紐西蘭、芬蘭、冰島、挪威和瑞典超過360萬對母嬰的醫療數據，證實妊娠糖尿病不會直接導致兒童患專注力不足/過度活躍症(ADHD)。該研究結果已在《自然醫學》期刊發表。

全球約有16%的女性在懷孕期間出現高血糖水平。由於過往文獻研究結果並不一致，妊娠/妊娠前糖尿病對子女患ADHD風險的影響一直存在爭議。為了識別ADHD的風險因素，該項跨地域研究獲香港研究資助局資助，運用來自香港、台灣、紐西蘭、芬蘭、冰島、挪威和瑞典的醫療數據，全面評估了母親妊娠/妊娠前糖尿病與下一代患有ADHD風險的關聯。

研究納入了2001年至2014年間超過360萬對母嬰案例，並一直追蹤至2020年，對妊娠/妊娠前糖尿病與ADHD風險之間的關聯進行了重要觀察。研究團隊首先發現，與母親沒有患任何類型糖尿病的兒童相比，母親於妊娠期或妊娠期前患糖尿病，對所生子女患上ADHD的風險會稍微略高，風險比率1.16。該研究還進一步確定了妊娠期糖尿病的風險比率為1.10，代表風險略微增加，而妊娠前糖尿病的風險比率為1.39，表示存在更為顯注關聯。

不過，當研究團隊比較母親於妊娠期患有及沒患糖尿病的兄弟姐妹之間的ADHD風險時，突破性發現兄弟姐妹之間患有ADHD風險並沒有顯注差異，結果反映過往指出妊娠糖尿病與ADHD風險的關聯很可能是由於遺傳和家庭因素，而非妊娠糖尿病本身所致。