全港約5,700人疑酒精依賴　衞生署今開展戒酒輔導服務

衞生署資助東華三院推出「戒酒輔導服務先導計劃」於今日(8日)起提供服務，為被識別為懷疑有酒精依賴的人士提供免費輔導服務。市民可主動聯絡機構查詢，未來亦會研究與地區康健中心的進一步合作模式。

先導計劃為期2年，服務會由東華三院的輔導員進行，當中包括3個部分，包括初步評估、實證為本的個人輔導介入，以及隨後的評估跟進。

衞生署「活出健康新方向」網站已上載有關先導計劃服務，有興趣人士可致電東華三院查詢。先導計劃亦接受社區內的醫療和社福服務單位，將有需要個案轉介輔導服務。署方續指會與東華三院密切留意計劃的使用情況，將來亦會研究與地區康健中心的進一步合作模式。

根據衞生署2020-22年度人口健康調查結果，在調查前一年，15歲或以上人士中，有0.1%、估計約5,700人於酒精使用障礙識別測試中得分為20分或以上，懷疑有酒精依賴。調查結果亦顯示，就飲酒後果而言，在測試得分為20分或以上的人士中，13.2%表示曾因飲酒而有家庭或婚姻問題，而26.7%表示因飲酒導致工作問題。

根據世界衞生組織的資料，有害使用酒精是引致200多種疾病、損傷和其他健康狀況的重要風險因素。有害使用酒精與一系列健康問題的風險有關，例如精神和行為障礙，以及肝硬化和癌症等疾病。