元朗13歲仔駕電單車亂闖　涉危駕等7罪被捕

執法部門早前留意到一些網上片段，片段中一名少年於上周五(5日)先後兩次在元朗區駕駛一輛懷疑電單車，分別在青山公路元朗段及水車館街行駛，並在馬路及行人路上穿插。在青山公路元朗段行駛時，車上亦載有另一名少年乘客。

人員主動展開調查後，今日(8日)晚上約7時40分在元朗區拘捕一名13歲少年，涉嫌危險駕駛、無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險、駕駛未獲發牌照的車輛、在行人道路上駕駛電單車、駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔、在乘客沒有戴上認可防護頭盔時駕駛電單車。他現正被扣留調查。

社交平台上周五瘋傳兩名白衣少年在零安全裝備下，駕乘「綿羊仔」於元朗街頭穿梳的「車Cam」短片，其中一條影片拍攝到兩名衣着一模一樣的少年，駕駛「綿羊仔」在元朗水車館街逆線行駛，並剷上行人路飛馳，罔顧其他路人的安全，駛至黃金中心附近乘客落車，少年繼續駕車離去。

另一條短片則顯示拍攝時間為同晚8時32分，白衣少年駕駛「綿羊仔」由元朗教育路往仁樂坊行駛。期間「車Cam」車主目睹少年駕車迎面而至，並在「車Cam」車主座駕的旁邊駛過，幸好後者及時煞車而未有釀成意外。

懷疑是駕駛「綿羊仔」的少年，亦在網上回應事件，聲稱「你覺得我會怕嗎？」。他又上載該輛綿羊仔的影片，指稱是「香港首台？」。