去年亂拋垃圾發4.4萬張定額罰款　店舖阻街減半至8000張

當局在去年10月，將有關公眾地方潔淨罪行的定額罰款金額從1,500港元提高至3,000港元，以及在公眾地方造成阻礙的定額罰款金額從1,500港元提高至6,000港元。根據當局的最新數字顯示，去年食物環境衞生署發出共4.4萬張公眾地方潔淨罪行的定額罰款通知書，以及8,000張在公眾地方造成阻礙的罰款通知書。

其中，就公眾地方造成阻礙而發出的的罰款通知書較2022年減半，由1.6萬下降至8,000張，公眾地方潔淨罪行的定額罰款通知書也由2022年的4.7萬，減少3,000至4.4萬張。至於公眾潔淨 (包括亂拋垃圾、隨地吐痰、妨礙清理垃圾工作、違例張貼招貼或海報、讓犬隻糞便弄污街道、其他潔淨事項)，去年總共有46,582宗，罰款額逾8,100多萬港元，小販及街市 (包括持牌小販、無牌小販、街市檔位經營者)定罪宗數有14,733宗，罰款額有1,800萬元；食物業處所的衞生 (包括持牌食物業處所、無牌食物業處所)共有7,640宗定罪，罰款額達2,800多萬港元。

至於蚊蟲滋生以及其他如無牌厭惡性行業、無牌公眾娛樂場所、商營浴室、泳池等的定罪數目分別為179宗以及236宗，罰款額分別為110萬港元及40萬港元。

另外，根據食環署提交黃大仙區議會的文件中，提到2024/25年度改善香港環境衞生策略和工作，當中包括食環署會全面配合垃圾收費的實施，按實際情況加強街道潔淨和垃圾收集服務，並針對區內衞生情況欠佳的地點採取改善措施。而食環署在 2023/24年度設有52支專責執法小隊，以加強巡查相關黑點及執行清潔法例的檢控工作。

食環署強調會繼續對公眾潔淨罪行採取「零容忍」的態度，對觸犯有關罪行者嚴格執法，包括發出定額罰款通知書，並針對衞生情況欠佳的地點部署行動，包括日常巡邏及採取突擊行動，以及運用所得的情報檢控違例者。在創新科技方面，就上述提升衞生水平的部分，食環署會繼續在不同地點及服務試行機械化和自動化清潔技術、設備及先進科技。