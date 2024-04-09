東方日報A1：紅的起錶多5蚊　政府擬開綠燈　加風吹遍民生

新冠疫情過後本港經濟未見起色，但加風卻吹遍民生，其中公共交通服務排隊加價，除港鐵加價如箭在弦外，全港的士亦申請加價。市區的士（紅的）申請起錶加5元，至收32元；新界的士（綠的）和大嶼山的士（藍的）分別申請起錶加4.5元和6元，至劃一收28元。當局更引述數據指，的士車主去年每月平均收入較2019年大挫，當中保險費飆近60%，維修保養費亦漲30%，加重營運成本及財務負擔，似乎為批准加價開綠燈。紅綠藍三的平均建議加幅超過一成，打工仔荷包閉翳，市民稱寧願乘坐其他交通工具，的士工會則擔心加價後生意會大挫至少半年，又強調車主不會減車租，令司機更難生存。

全港的士對上一次加價是在2022年7月，當時紅的平均加11.54%，綠的平均加13.02%，藍的平均加13.83%。但同年年底，的士業界再度醞釀申請加價，並提出多個不同方案。當局最新向立法會提交的文件披露，的士業界去年3月達成共識，建議紅的起錶價由27元加至32元、綠的和藍的則分別由23.5元和22元，加至28元。至於起錶後的每跳收費，業界建議紅綠的短途及長途每跳均加0.2元；藍的則短途每跳加0.1元、長途每跳加0.2元。

綜合上述建議加幅後，紅的平均加16.95%，綠的平均加15.37%，藍的平均加11.68%。另外，業界建議紅的跳錶停車等候時間由60秒，減至45秒。

其他收費方面，紅綠的申請將行李費每件加收1元，至7元；以及每隻動物或鳥類加收2元，至7元；藍的則擬行李費每件加收2元，至8元；每隻動物或鳥類加收3元，至8元；以及每程電召預約服務收費加收3元，至8元。

當局雖然強調會按照的士收入和營運成本的轉變；在車輛供應、乘客候車時間和乘客對服務的意見；以及市民對建議收費的接受程度等準則來審慎考慮的士業界的加價申請。但當局同時引用數據指，在撇除通脹後，去年紅綠的租車司機的平均每月淨收入僅較2019年增加6.2%及0.8%，而大嶼山的士的租車司機的每月平均淨收入則微跌2.7%。的士車主方面，在撇除通脹後，去年車主司機及出租車主的每月平均淨收入均較2019年大減，其中紅的出租車主淨收入挫逾48.3%；紅的車主司機則削近12.8%。

文件又指，的士車主因保險費用急漲近60%，維修保養費用平均增30%，再加上減車租以避免的士閒置，令去年收入大減，形容的士業界或較難在現時的的士收費水平維持其營運的財務可行性，暗示加價勢在必行。

市民劉女士表示，明白在通脹下的士難免要加價，但她批評加幅過高，的士服務質素參差，認為紅的起錶只應30元左右的合理水平。杜女士亦認為市況差，的士再加價會令市民生活百上加斤，她會多乘巴士、港鐵，減少乘的士。

代表的士司機的汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠指，是次商會提出的加幅不少，而每次的士加價後，生意均會下跌約兩三個月，隨後市民適應下復常。但他指最近數年經濟甚差，網約車、輕型貨車非法載客取酬等打擊下，他擔心加價效應至少維持半年，尤其港人夜間活動減少，夜更司機更受累。

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