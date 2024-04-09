醫管局將在7公院重推醫院認證　病人組織憂反添醫護壓力

醫院管理局早年與澳洲認證機構合作，推行「醫院認證計劃」，惟一直被批評增加前線醫護人員負擔，最終於2019年暫停。計劃於去年重啟，並改用內地標準，率先於威爾斯親王醫院及東區醫院推行，將於年底取得評分。當局指，預計於2026年底前於7間大型公院推行計劃，強調相關內地標準已取得國際認證，會盡量與現有工作整合，惟局方坦言前線醫護「做多嘢一定有」。有病人組織直指計劃是浪費資源，形容本港醫療質素領先全球，本已是「金漆招牌」，毋須再以認證計劃去「貼金」，反而額外文書工作會加重前線醫護的負荷，或會影響醫療質素。

醫管局於2009年引入澳洲醫療服務標準委員會（ACHS）認證評核，以客觀系統評估醫院管理、設施和運作等風險和不足，改善服務質素，後來於2019年終止合作；至去年《施政報告》提出重啟計劃，並改用《國際醫院評審認證標準（中國）》（2021版）評審認證，通過評審可獲頒有效4年的證書。

今次採用的標準由港大深圳醫院牽頭制定，是首份「國產」醫院國際標準，分為3章，包括醫院功能與任務、醫院管理，以及患者安全、醫療服務與醫療質量，涉186個評價項目。醫管局表示，相關標準已獲國際醫療質量協會（ISQua）認證，雖然各地標準會有不同，但應無太大分別，目前正與內地相關專家密切交流商討，作出符合本港實際情況的修改（local customization），與使用ACHS標準評核時的做法一致。當局形容，轉用內地標準是要取長補短，「好似讀書睇完一本參考書，吸收咗啲知識，就睇第二本參考書。」

當年計劃被批評令前線醫護的文書工作及考核大增，最終經檢討後煞停。醫管局坦言，收到有醫護人員對今次重啟計劃的擔憂，但亦有意見認為，可趁機檢視及持續改善相關標準和流程。當局指，將吸收上次推行計劃的經驗，盡量將認證的文書工作與日常工作整合，避免造成額外工作負擔，但明言「做多嘢一定有」。

威院及東院去年起率先推行計劃，相關內地專家團隊將於6月來港檢視工作進度，預計於年底前會取得評分。醫管局指，計劃明年多2至3間醫院推行計劃，目前正商討細節，預計2026年底前於7間本港龍頭醫院推行，過程中亦會同步推進聯網制認證。

病人政策連線主席林志釉形容，本港公營醫療水平領先全球，早已是「金漆招牌」，不需要認證計劃「貼金」，而應集中資源照顧病人。他指出，今次改用內地標準，勢必要作出全面檢視及改動，「又要醫護人員睇多本新書」，恐進一步增加相關文書工作，反而對醫療質素造成負面影響。