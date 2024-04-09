東華三院癸卯年及甲辰年董事局交代就職禮　鄧明慧榮膺新屆主席

1870年創辦以來，東華三院與時並進，至今已發展成為本港最具規模的慈善服務機構，持續於醫療衞生、教育、社會服務、公共服務及歷史文化保育方面開創新里程。在剛舉行的癸卯年及甲辰年董事局交代就職典禮上，民政及青年事務局局長麥美娟SBS太平紳士親臨主禮並為新一任董事局監誓。

隨着癸卯年董事局主席韋浩文把極具意義的契據及印信交到甲辰年董事局主席鄧明慧手上，標誌着新任董事局正式授以掌管東華善業的重任。對接任東華三院新一屆主席，鄧明慧深感榮幸。未來一年，鄧主席會以「廣明德慧，善澤香江」為管治理念，提倡及推廣傳統美德和智慧，將東華三院的愛心和善心，播送至社會每一個角落，期望讓社會感受到愛與溫暖。承蒙特區政府及社會各界對東華三院的支持，該院的服務單位已增至380個，來年連同醫院服務的經常性開支將增至127億港元。

醫療服務方面，除推展廣華醫院第二期重建計劃，東華醫院各中醫服務單位的擴建及調遷工作亦正按計劃進行；該院亦將為2輛中醫流動診所更換新車及為屬下五間醫院購置先進醫療儀器；中西醫協作服務已經全面恢復及擴展至更多醫院和病種，增加病人的治療選擇。該院亦積極參與各種助醫計劃或資助計劃，協助有經濟困難的病人獲適切治療。

鄧主席透露，面對香港出生率下降及人口遷移所帶來的地區性轉變，來年會籌劃多個校舍重置計劃，其中現址位於黃大仙天馬苑的東華三院黎鄧潤球幼稚園，將遷校至同區鑽石山啟鑽苑，新校舍現正進行裝修工程，預計於今年9月啟用。東華將繼續舉辦不同主題的境外學習，如到內地、日本及澳洲等交流參訪，並於STEM教育基礎上加入藝術元素，培養學生全人發展。專上教育方面，東華學院獲得教育局撥款資助，開辦香港首個自資醫療影像學（榮譽）理學士課程，培育放射診斷專業的人才，同時該學院下學年的資助學位將增加一成至1,115個。

鄧主席稱：「社會服務也是東華三院的服務重點之一，因應龐大的社會需求，本院不斷在原有的框架上尋求突破。」繼去年成立和營運「24小時照顧者支援專線」後，今年會將支援服務拓展至不同照顧者組群。該院屬下社企─煮餸易將於賽馬會復康中心開辦照護食工場，大量生產軟餐，支援本院各單位的軟餐需求，照顧殘疾人士及長者的膳食需要。同時，位於將軍澳第一期堆填區的「環保村」將於今年5月起投入服務；為鼓勵青年把握大灣區發展機遇，該院亦加入「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」，舉辦多元創業培訓活動；另研究於土瓜灣營運逾7,000平方呎社區客廳，為九龍城區基層家庭提供多元設施和服務。

東華三院的公共服務，涵蓋殯儀及殮葬、廟宇及祭祀，以及傳統文化服務，近年進行多項改革。殯儀服務方面，隨着寰宇殯儀館獲得政府延展服務合約，毗鄰的萬國殯儀館會重新規劃因早前疫情而延後的裝修及硬件提升工程。廟宇服務方面，百年古廟東華三院慈雲山觀音佛堂早前進行了大型工程，修復古舊莊嚴廟貌。東華義莊會重新開展公眾教育基地計劃，讓市民深入認識香港早期華人遷移歷史和喪葬文化。為彰顯東華作為香港最悠久慈善機構的歷史，該院委託香港嶺南大學歷史系劉智鵬教授編撰的《善道同行：東華三院一百五十周年史略》，將編撰英文版本，讓更多海外人士深入認識東華三院歷史。此外，與香港浸會大學歷史系合作構建，以日佔時期東華民生服務、公共衞生以及盟軍空襲為題的互動地圖接近完成，將為全港師生提供相關的歷史素材。

該院將繼續以審慎的財政策略，推展各項發展計劃，善用每分每毫的善款惠及有需要的香港市民。同時，董事局會不斷提升機構的企業管治水平，增加透明度和問責性，營造穩健而開放的管治環境。本院亦已聘請獨立顧問，負責制定整體性績效評估，協助機構推動環境、社會及企業管治，邁向企業永續的目標。