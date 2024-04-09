新資本投資者入境計劃　接獲雙位數申請及逾1600宗查詢

​投資推廣署今日(9日)表示，「新資本投資者入境計劃」自3月1日推出以來，至今接獲雙位數字申請、逾1,600宗查詢。接獲的申請來自不同地區的高淨值人士；查詢當中約七成是專業服務提供者，查詢內容主要包括申請程序、申請資格及獲許投資資產。

​投資推廣署表示，政府將繼續推出措施，加強香港作為資產及財富管理樞紐的競爭力，令新計劃的吸引力持續提升。署方會致力向不同商會、國際持份者、家族辦公室以及專業服務提供者推廣新計劃，以回應查詢及確保資訊清晰。

新計劃下，投資推廣署負責審查申請是否符合有關財務規定，入境事務處則負責審批簽證/進入許可和延長逗留期限等申請。按劃規定，合資格申請人須投資最少3,000萬港元於獲許投資資產。獲批申請人可攜同其受養人(包括其配偶及其18歲以下未婚及受養的子女)來港，一般可獲准在港逗留兩年，期滿後可申請延長逗留期限3年，其後可在每個3年期屆滿時再申請延長逗留期限3年。他們如在港連續通常居住不少於7年，可依法申請成為香港永久性居民。