政界促擱置垃圾徵費　港府最快5月決定　現階段維持先行先試

垃圾徵費先行先試實施逾一周，現階段只有2至5成住戶參與，有政界人士關注會否擱置計劃，政府今日(9日)回覆傳媒時表示，垃圾徵費是香港法律，希望透過先行先試深入聽取意見，經過一周實踐後，有不同數據收集，如參與率、市民習慣改變，政府挑選不同先行先試地點，也考慮了不同元素。當局表示會考慮議員意見，但現階段應讓先行先試「認真」落實進行，在收集數據後再決定最後做法，如推行時間、內容和配套，形容會「小心行事」。

全國僑聯前副主席盧文端表示垃圾徵費是不可能的計劃，政府表示垃圾徵費已經是香港法律，政府應該思考如何落實，政府也指會聽取不同聲音，雖然每個人都有不同意見，但政府會充分考慮真實情況，約在5至6月會作出決定。至於特首辦有否使用指定垃圾袋，政府指政府很多樓宇會按整體垃圾量徵費，因此特首辦非用垃圾袋模式參與計劃。

現時很多餐飲業表示生意慘淡，政府指有不同行業需要轉變經營模式，相信很多行業能面對轉型，香港整體經濟情況上，去年有3.2%的經濟增長，從宏觀而言，政府指未來是「正面」，不同行業受到經營模式、消費方式轉變而要有應對措施。政府指旅客增加方面有不同措施，正和內地溝通，旅發局已做了大量工作。