港府購入巴黎奧運和殘奧播映權　市民可免費觀看

香港運動員正積極備戰巴黎奧運會，港府今日（9日）表示，已成功購入巴黎奧運和殘奧的香港電視播映權，讓全港市民可以免費觀看，文體旅局已和3個免費電視台聯繫，詳細情況會稍後公布。

政府稱3年前東京奧運，大量賽事直播、運動員優秀表現，帶動社會氣氛，考慮到當今市場不足以負擔獲得播映權，加上奧運會帶來的氣氛，政府決定和多間電視台合作，凝聚社會氣氛，透過喜悅的社會氛圍，創造經濟價值。購買播映權合約設有保密條款，政府不能夠披露金額，但費用低於東京奧運的播映權和過往商業機構所投得的播映權，形容費用「合理」。

巴黎奧運和東京奧運有時差，被問到政府如何評估效益，以及日後會否恒常化購入播映權，政府稱主要考慮是如果不做播映會有何負面影響，而正因上次東京奧運播映後，相信社會對巴黎奧運播映亦有期望，雖然有時差，但市民應會積極觀看大賽和香港運動員參與的比賽，加上播映權購入的費用都比以往低，認為物有所值。另外，奧運播映會有節目推廣，亦會要求電視台有最少播放時數和相應節目，希望將效果推到最高。至於恒常化購入播映權問題，政府不打算改變商業機構競投運動賽事播放權的競爭，指這次是「特別考慮」。

巴黎奧運會將於今年7月26日至8月11日舉行，開幕式當地時間今年7月26日晚上7時30分（香港時間7月27日凌晨1時30分）開始，殘奧會則在8月28日至9月8日舉行。