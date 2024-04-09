李宇軒稱曾考慮成立流亡政府　黎智英被拘後與另一被告討論去留

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今日（9日）在西九龍法院（暫代高院）續審。偷越邊境12名香港人蛇之一、「香港故事」成員李宇軒續以從犯證人身份作供。李宇軒坦承，國安法生效後，考慮過成立流亡政府，黎智英被拘捕當日，他曾與本案另一認罪被告、法律助理陳梓華討論去留。

控方在庭上展示李宇軒跟陳梓華的訊息對話。2020年7月，陳問「你安排好哂香港啲嘢未」 ，又說「如果你去打，你身邊所有人都會（被）照肺」。李宇軒今日解釋說，「去打」的意思是做「枱面人」，即「浮上水面」，用真名進行國際遊說等事宜；而「照肺」則意指政治遭害、政治檢控。李說，當時他們有感社運到樽頸，故想推「枱面人」出來，為社運增添動力。兩人在對話間談及梁繼平、黃台仰、本土民主前線等，又談及讓「枱面人」離開香港，成立流亡香港政府。法官問成立流亡政府的說法是否認真，李稱「考慮緊」。

另外，2020年8月10日，黎智英被國安處拘捕，同日，李宇軒傳訊息給陳梓華說「肥佬黎出事」，有組員問是否需要踢陳梓華出Telegram 群組，兩人又討論是否需要離開香港。期間，陳梓華用英文答道，作為領導者，他需要做最後一個留下來的人；並稱「走走走，我若離開 誰來帶隊」。李今指，有組員發覺陳梓華人脈很廣，懷疑陳梓華的帳戶是由黎智英其中一個兒子，遂向李宇軒反映。李續供稱，國安法生效後，已預計政權總會找到方法拘捕他。同日稍後時間，李宇軒亦被捕。被捕後，陳梓華傳訊息給李，提及有些政客及商人正與「Jim」斷絕關係。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022