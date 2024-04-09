雪龍2號開放公眾登船　市民冀參觀時間更長

國家第一艘自主設計和建造的極地科學考察船「雪龍2號」訪港第2日，公眾即日起可按預約免費登船參觀，每節半小時，將每日安排約1,000人登船參觀，分20至30人一組登船， 首批參觀者今早8時半在尖沙咀海運郵輪碼頭登船，上船前要通過安檢。

有登船參觀過的巿民表示，對南極大磷蝦等生物樣本及觀測直升機印象最深刻，但希望參觀時間可更長及講解更詳盡。有學校組團參觀「雪龍2號」，一名高中學生表示，雪龍2號內能採深達6,000米的海水樣本，認為國家發展很好，又指自己本身對生物科學有興趣，希望日後升讀大學能修讀生物醫學工程，和研究深海生物。

香港大學亦分別安排師生到船上參觀，當中有學生表示感覺很新奇，船上有直升機、無人機等不同科研設備，亦有南極動植物標本，能加深他對國家科研的了解。港大電子學習發展實驗室總監霍偉棟表示，雪龍2號訪港讓香港學生了解到國家在應對氣候轉變的工作，到極地進行科學考察亦並非遙遠的事，希望香港學生和科研人才將來有機會可以參與相關工作，例如生物科學、環境科學、資訊科技等多個範疇。