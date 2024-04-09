前官員籲勿倉促停止實施垃圾徵費　或需時適應政策

垃圾徵費「先行先試」實施逾一周，社會近日聚焦應否如期在8月全面實施徵費。有份草擬的前環境局局長黃錦星認為，港府不應因社會近期的反應，倉促決定垃圾徵費去向，指徵費推行前夕已成功令大眾關注減廢回收，眾多屋苑積極設置廚餘回收桶。台灣和南韓多年前實施垃圾徵費時，回收配套不比目前的香港好，各個城市都需要長時間適應政策，香港亦可能要以年計適應徵費。反問如果錯失今次良機，如何對得住年輕人，如何配合國家可持續發展政策。

黃錦星今早(9日)出席香港中文大學氣候變化研討會後表示，指數年前政府一直邀請屋苑參與廚餘回收先導計劃，但反應相當冷淡，只有數個屋苑參與，眾多人認為距離徵費實施日子遙遠。但現時卻有超過100屋苑申請安裝廚餘回收桶，可見到垃圾徵費刺激回收的「力量很大」。

黃又舉例，目前本港已設亞洲最大膠樽回收廠，但回收膠樽嚴重不足，港人每使用10個樽，就只收回1個；玻璃樽每10個亦只回收到3個。他擔心本港若錯失徵費這個良機，即使回收配套做得再好，社會亦未能善用希望大家把握契機，迎難而上。

對於現時經濟欠佳，不應推動垃圾徵費，黃錦星認為，港人正要把握機會，向年輕一代說明不論經濟情況，都不能犧牲環境。他又指，國家重視資源循環「綠水青山就是金山銀山」，本港要配合世界大勢及國策，呼籲各界珍惜歷屆政府與眾多市民一直醞釀及支持的政策，要有需要有破冰前行的決心，「如果錯失呢個良機，試問大家點樣對得住我哋嘅年輕人？我哋畀咩信息年輕人呢？」