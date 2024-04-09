政府拒為薪俸稅率兩級制設「日落條款」　稱預算案會檢視

政府早前提交《2024年税務(修訂)(税務寬免及兩級制標準税率)條例草案》，實施薪俸稅和個人入息課稅的標準稅率兩級制。立法會相關委員會今日（9日）舉行會議。有議員要求不要輕易引用兩級制，並設「日落條款」，在政府財政恢復盈餘後取消。另有議員質疑提高居所貸款利息及住宅租金的稅務扣除最高限額，容許非香港居民申請扣除，直言「錢唔係用喺最啱嘅地方」。

草案建議在2024/25課稅年度起，實施薪俸稅和個人入息課稅的標準稅率兩級制，即以標準稅率計算入息淨額超過500萬港元的納稅人的稅額時，首500萬港元的入息淨額繼續以15%計算，超過500萬港元的部分則以16%計算。政府早前預計約1.2萬人納稅人受影響，佔相關納稅人總數的0.6%，政府收入每年增加超過9億港元。

議員梁美芬希望政府不要輕易引用兩級制，指香港吸引之處為簡單低稅制，如果本港稅制愈複雜會損害香港競爭力，強調明白今天的財政狀況下政府要推出有關措施，促日後回復簡單稅制，不要變成累進稅制。另一議員陸瀚民關注政府會否就標準稅率兩級制加上限期，例如在政府財政恢復盈餘後取消；社福界議員狄志遠指不掌握稅率兩級制的作用，又關注政府何時會就稅務作檢討。

財經事務及庫務局副秘書長羅淦華回覆指當局過往一般針對稅率改動也不會設「日落條款」，而且稅收已落入今期財政預算案收入中，因此不會考慮陸的建議，但他強調政府在每年預算案中亦會作檢視，又同意簡單低稅制為本港優勢。他解釋指設兩級制經考慮外國經驗和做到平衡，又希望在增加收入同時不希望影響太多人，和維持社會的競爭力。

另外，政府在2023年施政報告宣布，提高居所貸款利息及住宅租金的稅務扣除最高限額，以支援有新生子女的家庭。由2024/25課稅年度起，與在2023年10月25日或之後出生的子女同住的合資格薪俸稅及個人入息課稅納稅人，其「居所貸款利息扣除」或「住宅租金稅項扣除」的最高限額，將由10萬港元提高至12萬港元。額外扣除限額（即2萬港元）的最多申索年期為19個課稅年度。

議員江玉歡關注是否只要為本港納稅人，毋須是香港居民均可獲扣除。羅淦華回應指只要為本港納稅人均可獲扣除，當局不希望限得太死故有此安排。江又質疑如果政府有意鼓勵生育，應鼓勵與香港有聯繫的人生育，因為只有與香港有聯繫的人的子女才有機會留港，擔心目前安排會與鼓勵增加人口的原意不同，加上本港現時財政狀況不佳，坦言「錢唔係用喺最啱嘅地方」。