DSE首科筆試開考　考生以報到易點名　校長指運作暢順

中學文憑試DSE首科筆試視覺藝術科今日（9日）開考，今年是復常後首次文憑試，惟不少考生仍選擇戴口罩應考。而今屆考生需要使用考評局新推出的「報到易」應用程式自行簽到，入到試場，考生要用手機掃條碼簽到，監考員在點名時會透過流動裝置以「監考易」點名，查閱考生於報名時提供的資料，核實考生身份，有考生指對應用程式使用方法不熟悉，特意提到到試場準備。

考生李同學表示，對應用程式使用方法不熟悉，有數次重新開啟「報到易」時需重新登入，因此擔心進入考場報到時需重新登入程式，因此提早到試場，以作準備。亦有考生認為「報到易」不難使用，考生劉同學表示，學校早前舉辦講座教學生如何使用，認為算幾方便、易用，使用上沒有遇到困難。

而雖然今年全面復常，沒有任何防疫措施，不過亦有不少考生為免染病影響考試，亦選擇戴口罩應考，考生林同學指出，平時已習慣了戴口罩，更認為可減低緊張感。

英華書院校長陳狄安表示，今日開考運作暢順，考生和考務人員均有充足準備，亦沒有學生在報到上遇到困難。他指，今年沒設任何防疫措施，需要的人手減少，對考務人員、學校而言壓力較低。