虐兒事件惹關注　議員斥社區保母薪低培訓不足

早前有一名9個月大女嬰，在社區保母照顧期間懷疑被虐，事件惹起公眾對託兒服務的關注。有議員今日(9日)在立法會一個委員會會議中指社區保母還停留在義工概念，其獎勵金只是最低工資水平，質疑做法未能配合時勢；另有議員建議設公營寄宿學校，以減輕在職或單親家庭的子女教養負擔。

社會福利署助理署長鄒鳳梅表示，政府已要求營辦機構必須在招募社區保母的時候，設立評估和篩選機制及提供培訓，而有關培訓內容，則是由社署制訂的14小時基礎訓練，冀可做到培訓上的標準化，讓社區保母掌握嬰幼兒的生理和心理發展和照顧技巧，還要講求家居衞生、意外或特別事故處理，以及同家長溝通的技巧。

她續稱，為了鼓勵更多有時間、有愛心旳人士幫手做社區保母，相關的服務獎勵金由由今年4月開始提升，由過往劃一25港元，分別改為照顧0-3歲嬰幼兒或特殊學習需要小朋友，每小時60港元，其他則是每小時40港元。由今年第4季開始，有關服務名額將會增加1倍至2,000個。

社福界議員狄志遠批評過往外界對社區保母的運作及要求比較簡單，可是當事件發生後，大家都對社區保母的要求提高，並要求監察和訂立準則，然而社區保母仍停留在義工概念，政府發放的獎勵金只屬最低工資水平，未能配合時勢，反觀台灣和新加坡在有關方面已步向專業化。他又指培訓不應只得10多小時，而是必需持續培訓和發展。委員會主席陸頌雄亦指，社區保母的培訓需必需高質有效，畢竟託兒是重要的委託，心態上不止是「閒餘時間執一個細路仔返嚟湊」。

鄒鳳梅重申社區保母必須完成14小時的基礎課程才可從事有關服務，而當局亦要求營運機構需持續檢視，以掌握社區保母的照顧情況，部分機構亦會就個別社區保母在技能上的不足而提供持續和相關的訓練，冀在正規的託兒中心之外，提供較有彈性的服務。

另一議員管浩鳴指有關支援家庭服務及推動家庭友善方面，政府的確是做了不少工作，然而有家長認為即使政府有提供支援，但每日循環往返的教養子女實在辛苦，尤其是在職或單親家庭的擔子更重，若子女頑劣更有機會衍生家庭問，因此他們都不介意讓小朋友入讀寄宿學校，藉此磨練一下，如此就家長可專注事業，在周日和假期則享受親子時光。不過，除了特殊學習之外，本港的寄宿學校多是私立，建議政府考慮資助入讀寄宿學校，或設立公營的寄宿學校。

民政及青年事務局副局長梁宏正回應指本港是多元社會，不同家庭有不同的需要，會將議員的意見向教育局同事反映。