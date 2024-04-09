涉洗逾167萬黑錢　女子被判240小時社服令　官指已羈押一段時間

一對男女被指於2019年底的3個月間，利用其銀行戶口及支付工具帳戶處理來歴不明的款項，涉及逾167萬港元，其中一筆款項的存款人更在存款備註寫上「光復」的字眼。兩人早前於區院承認6項洗黑錢罪，據案情指2人曾為「助養小朋友」Telegram群組成員，該群組聲稱幫助「發緊夢子女」，會把籌得款項作緊急資金及醫療費等。男被告早前被判囚32個月，餘下的女被告經提取相關報告後，今（9日）被區院暫委法官鄧少雄判處240小時社會服務令。鄧官指報告內容非常正面，考慮到被告背景及已羈押了一段時間，適合判處社會服務令。

被告依次為李敏聰(31歲)及袁慧雯(27歲)，2人分別承認5項及1項洗黑錢罪。李被控於 2019年9月1日至11月19日期間，在香港以兩個銀行帳戶、馬會帳戶、PayMe帳戶及拍住賞帳戶處理總額為136.6萬港元的款項；袁則於同年9月1日至12月10日期間，以其PayMe帳戶處理總額為31.1萬港元的款項，當中全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益仍處理該些財產。

案情指兩名被告是朋友，李無報稅紀錄，袁在一間工程公司工作，月薪約1.2萬港元，兩人在港沒有擁有公司及物業。據執法部門調查顯示，兩人的6個銀行及支付工具帳戶出現大量存款及提款，案發時他們的銀行及支付工具帳戶出現大量存款及提款。從兩人的WhatsApp紀錄得知，李曾要求借用袁的PayMe帳戶，又邀請袁加入一個「仔女有餐溫飽 助養小朋友計劃」Telegram群組，群組曾提及「希望可以幫到各位發夢既仔女 」；其中一次紀錄李叫袁「幫手用緊啲錢」，因有「家長」給了他們50萬港元，當中一半是給「仔女」，其餘是給兩被告。紀錄亦顯示2人曾商量到台灣旅遊，李稱有錢可玩得豪華一點、要用帳戶內的錢買車。當袁稱不夠錢用時，李傳送上述Telegram群組的截圖，並叫袁幫他打工稱「一個月有港幣3萬不是夢」。

案件編號：DCCC 558/2022