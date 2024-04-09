無法肯定蓄意觸碰女事主臀部　男救護員脫非禮罪

一名男救護員在連鎖健身室做運動後，被指在通往更衣室的通道中，兩度觸碰一名女子的臀部。男救護被項一項非禮罪，他不認罪，案件今（9日）在西九龍法院開審。事主稱被告刻意行近，被告則稱自己「掂行掂過」，沒有碰觸。案件審結後，裁判官隨即裁決，認為無法肯定被告蓄意非禮，判被告無罪。

29歲被告陳浩銘，2021年加入消防處，任救護員。他被控於2023年6月12日，在荃灣青山公路力生廣場3樓B舖的24/7 Fitness，猥褻侵犯女子X。X供稱，當晚10時許，她穿着背心，在案發地點做運動，期間感覺到有人用力碰觸她的臀部，她轉身便見到被告。約4分鐘後，她感覺到被告刻意走近，用手背撞到她的屁股。她雖然同意該位置很多人走來走去，但認為沒有可能是其他男士碰到她。辯方指，被告沒有觸碰她，即使有，也僅是意外。她不同意。

裁判官裁定表證成立後，被告出庭自辯。被告說，當晚做完運動後，很專心聽着節拍比較強的音樂，經案發地點行往更衣室。他形容自己當時「掂行掂過」，沒有觸碰事主，也不知道自己曾觸碰她。控方指，事發位置空位很多，被告無故走到事主身後，碰事主臀部，被告不同意。裁判官裁決時指，事主指控不是無中生有，裁定被告故意靠近接觸事主，但考慮到觸碰時間不長，不是「揸」或摸，加上被告過往沒有犯罪記錄，不能肯定被告故意為之，抑或疏忽或魯莽，裁定被告無罪。

案件編號：WKCC 1169/2024